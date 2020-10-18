أستون فيلا يتعادل سلبيا مع ليستر في الشوط الأول

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي أستون فيلا وليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

الشوط الأول كان شحيح الفرص من جانب الفريقين، فلم يهدد أي منهما مرمى الآخر، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويشارك محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لأستون فيلا في مباراة اليوم والذي جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: كاش - كونسا - مينجز - تارجت

خط الوسط: دوجلاس لويز - ماكجين - روز باركلي

خط الهجوم: تريزيجيه - جاك جيراليش - واتكينز

ويجلس أحمد المحمدي على دكة بدلاء أستون فيلا في مباراة اليوم