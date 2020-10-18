الفتح يفوز على النصر 2-1 في الدوري السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، الفوز على مضيفه النصر بنتيجة (2-1)، ضمن مباربات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

افتتح سفيان بن دبكة أهداف اللقاء لصالح نادي الفتح، عند الدقيقة 12، بعدما استغل خطأ عبد الله مادو مدافع نادي النصر، ووضع الكرة على يمين براد جونز.

ومع بداية الشوط الثاني، سيطر نادي النصر على مجريات اللقاء حتى تمكن خالد الغنام من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 53، من تصويبة قوية على يسار حارس الفتح.

وفي الدقيقة 63، تمكن سفيان بن دبكة من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه بعدما تلقى كرة عرضية من الجهة اليسرى، وضعها بسهولة في مرمى براد جونز.