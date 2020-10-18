حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، الفوز على مضيفه النصر بنتيجة (2-1)، ضمن مباربات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.
افتتح سفيان بن دبكة أهداف اللقاء لصالح نادي الفتح، عند الدقيقة 12، بعدما استغل خطأ عبد الله مادو مدافع نادي النصر، ووضع الكرة على يمين براد جونز.
ومع بداية الشوط الثاني، سيطر نادي النصر على مجريات اللقاء حتى تمكن خالد الغنام من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 53، من تصويبة قوية على يسار حارس الفتح.
وفي الدقيقة 63، تمكن سفيان بن دبكة من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه بعدما تلقى كرة عرضية من الجهة اليسرى، وضعها بسهولة في مرمى براد جونز.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها نادي النصر مباراته الافتتاحية في مسابقة دوري المحترفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفتح يفوز على النصر 2-1 في الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.