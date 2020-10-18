انتهت اول 15 من عمر اللقاء بين فريقي الزمالك والرجاء البيضاوي بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا . بدأ الفريقان بالهدوء فى التمريرات وسط الملعب ، واغلق الزمالك جميع المساحات التي يمتاز بها الرجاء المغربي من ناحية الاطراف . وباغت اشرف بن شرقي مرمي الرجاء بتسديده قوية تمكن حارس المغربي من صدها بسهولة فى الدقيقة 10 . وجاء تشكيل الزمالك كالاتي : محمد أبو جبل حراسة المرمى دفاع : حازم امام ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وسط :طارق حامد وزيزو و بن شرقي واوباما وإسلام جابر الهجوم هجوم : مصطفي محمد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 15 دقيقة سلبية .. الزمالك يغلق المساحات وبن شرقي يباغت بتسديدة .. والرجاء يعتمد على الكرات الطويلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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