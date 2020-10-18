البنك الأهلي يعلن عن مدربه الجديد في مؤتمر صحفي غدا

حدد نادي البنك الأهلي، موعد الإعلان عن تفاصيل اختيار المدير الفني الجديد لفريق الكرة، الذي يأتي خلفًا لعيد مرازيق غدا من خلال مؤتمر صحفي .

وكان عيد مرازيق قد تقدم باستقالته من تدريب الفريق عقب خطف بطاقة الصعود للدورى الممتاز من بوابة مجموعة الصعيد .



ووفقًا للمركز الإعلامي لنادي البنك الأهلي فسيتم الإعلان عن تفاصيل إختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول في مؤتمر صحفي غدا الأثنين ، وذلك عقب الصعود للدورى الممتاز.



وسيعقد اللواء أشرف نصار رئيس النادي مؤتمرا صحفيا غدا الأثنين في الواحدة ظهرا بالعجوزة ، بحضور مسئولي مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ، للإعلان عن تفاصيل اختيار المدير الفنى الجديد للفريق الأول .