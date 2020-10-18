30 دقيقة .. بن شرقي يتقدم للزمالك .. والرجاء يبحث عن التعادل

إنتهت 30 دقيقة من عمر اللقاء بتقدم الزمالك علي الرجاء بهدف ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا .

وبدء الفريقين بالهدوء من حيث التمريرات فى وسط الملعب ، كما اغلق الزمالك جميع المساحات التي يمتاز بها الرجاء المغربي من ناحية الاطراف .

وباغت اشرف بن شرقي مرمي الرجاء بتسديده قوية ليتمكن حارس المغربي من صدها بسهولة فى الدقيقة 10 .

وجاء هدف اشرف بن شرقي فى الدقيقة 18 ، عن طريق اشرف بن شرقي بعد عرضية رائعه من زيزو ليقفز علي اثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك .

ورد الرجاء البيضاوي علي هدف اشرف بن شرقي بتسديدة قوية علي مرمي محمد ابو جيل لكن تخرج اعلي مرمي الزمالك فى الدقيقة 20 .

وجاء تشكيل الزمالك كالاتي :

محمد أبو جبل حراسة المرمى

دفاع : حازم امام ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة

وسط :طارق حامد وزيزو و بن شرقي واوباما وإسلام جابر

الهجوم هجوم : مصطفي محمد