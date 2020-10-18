أستون فيلا يواصل انطلاقته القوية بالفوز على ليستر في البريميرليج.. فيديو

فاز فريق أستون فيلا على نظيره ليستر سيتي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

الشوط الأول كان شحيح الفرص من جانب الفريقين، فلم يهدد أي منهما مرمى الآخر، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، وفي الدقيقة 92، استطاع روز باركلي تسجيل هدف الانتصار لـ أستون فيلا من تسديدة قوية، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم.

وشارك محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لأستون فيلا في مباراة اليوم والذي جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: كاش - كونسا - مينجز - تارجت

خط الوسط: دوجلاس لويز - ماكجين - روز باركلي

خط الهجوم: تريزيجيه - جاك جيراليش - واتكينز

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة الثانية عشر في المركز الثاني، فيما توقف رصيد ليستر عند 9 نقاط في المركز الرابع.