جلال وزادة يوجهون التهنئة إلى فريق سلة الزمالك سيدات

حرص المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب مجلس إدارة نادي الزمالك والمهندس هاني زاده عضو المجلس علي توجيه التهنئه للجهاز الفني بفريق سلة سيدات بقيادة عماد محمود ، عقب الفوز اليوم أمام الأهلي. وفاز الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادي الزمالك علي فريق الأهلي بنتيجة ٧٩/٩٠ وذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بصالة الزهور ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز

وقام الثنائي بتوجيه التهنئه للاعبات والجهاز الفني علي المجهود الرائع خلال مباراة اليوم أمام الأهلي .

وطالب مسؤولي الزمالك من الاعبات بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق الفوز والانتصارات خلال الفتره المقبله مشددين علي ثقتهم الكبيره بهم . ويستعد الفريق لمواجهة فريق الغابة عصر غد الاثنين بصالة الزهور ويقود سلة الزمالك عماد محمود مديرًا فنيًا.

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