روما يفوز على بينفينتو بخماسية في الدوري الإيطالي

تغلب فريق روما على نظيره بينفينتو بخماسية مقابل هدفين، في مباراة جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
وحل بينفينتو ضيفًا على الجيلاروسي، بملعب الأولمبيكو في منافسات الجولة الرابعة.
وتقدم الضيوف بهدف مبكر لجيانلويكا كايراري في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.
ثم تعادل بيدرو لروما في الدقيقة 31، وأضاف إدين دجيكو الهدف الثاني للذئاب في الدقيقة 35.
ومع انطلاقة الشوط الثاني للمباراة، سجل هنريك ميختاريان، الهدف الثالث لروما لكن لم يحتسب.
وفي الدقيقة 55 سجل جيانلويكا لابادولا هدفًا ثانيًا لبينفينتو لتصبح النتيجة (2-2).
وبهدف من ركلة جزاء وضع جوردان فيريتو، روما في المقدمة من جديد في الدقيقة 69.
ثم أحرز دجيكو الهدف الثاني له والرابع لروما في الدقيقة 77 من عمر المباراة.
وجاء الهدف الخامس لذئاب العاصمة عن طريق كارليس بيريز في الدقيقة 89.
حسمت المباراة بفوز روما (5-2) ليصبح رصيد الفريق 7 نقاط في المركز السابع، ويتوقف رصيد بينفينتو عند النقطة 6 في المركز العاشر.
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