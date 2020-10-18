ريال سوسيداد يفوز على بيتيس بثلاثية ويتصدر الدوري الإسباني

فاز فريق ريال سوسيداد على ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح بورتو التسجيل لريال سوسيداد في الدقيقة 43، قبل أن يضاعف أوزريابال تقدم فريقه بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 74 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 88، أحرز عدنان يانوزاي الهدف الثالث لريال سوسيداد مؤكدًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال سوسيداد للنقطة الحادية عشر في صدارة ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد بيتيس عند 9 نقاط في المركز السابع.

وفي نفس الجولة، فاز إيلتشي على ألافيس 2-0، وتعادل بلد الوليد مع هويسكا بهدفين لمثلهما.