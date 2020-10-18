أحمد شوبير بعد فوز الزمالك على الرجاء.. سيطرة مصرية في كازابلانكا

وجه الإعلامي أحمد شوبير، التهنئة إلى نادي الزمالك؛ بعد تغلبه على فريق الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة 1 / 0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب محمد الخامس في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكتب "شوبير"، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "سيطرة مصرية في كازابلانكا الزمالك يتفوق على الرجاء مبروك جمهور الزمالك".
حقق الزمالك، فوزا مستحقا على الرجاء البيضاوي بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وجاء هدف أشرف بن شرقي فى الدقيقة 18، عن طريق أشرف بن شرقي بعد عرضية رائعة من زيزو ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك .
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