الرياضة

اللجنة الأولمبية تهنئ الزمالك وتتمنى التوفيق لـ بيراميدز

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تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة لنادي الزمالك وجماهيره بعد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم، الفوز على فريق الرجاء المغربي بهدف نظيف في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت اليوم في المغرب. 

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، عن خالص تمنياته بالتوفيق لنادي الزمالك والنادي الأهلي في مباراة العودة القادمة، وخالص التمنيات لفريق بيراميدز ممثل مصر في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية والذي يواجه فريق حوريا كوناكري الغيني في مباراة الدور قبل النهائي وأن يحقق الفريق اللقب.

وتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التوفيق للزمالك والأهلي ومواصلة النجاح والفوز في لقاءات العودة والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا ليكون النهائي مصري بعد نجاح الفريقان في تخطي مباريات الذهاب بنجاح.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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