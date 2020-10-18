اللجنة الأولمبية تهنئ الزمالك وتتمنى التوفيق لـ بيراميدز

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة لنادي الزمالك وجماهيره بعد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم، الفوز على فريق الرجاء المغربي بهدف نظيف في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت اليوم في المغرب.
وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، عن خالص تمنياته بالتوفيق لنادي الزمالك والنادي الأهلي في مباراة العودة القادمة، وخالص التمنيات لفريق بيراميدز ممثل مصر في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية والذي يواجه فريق حوريا كوناكري الغيني في مباراة الدور قبل النهائي وأن يحقق الفريق اللقب.
وتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التوفيق للزمالك والأهلي ومواصلة النجاح والفوز في لقاءات العودة والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا ليكون النهائي مصري بعد نجاح الفريقان في تخطي مباريات الذهاب بنجاح.
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