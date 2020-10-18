بن شرقي يلدغ كبير المغرب.. شاهد ملخص وأحداث مباراة الزمالك والرجاء

حقق الزمالك فوزا مستحقا على الرجاء البيضاوي بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 18 عن طريق أشرف بن شرقي بعد عرضية رائعة من زيزو ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية سكنت الشباك.

الشوط الأول :

وبدأ الفريقان بالهدوء فى التمريرات وسط الملعب واغلق الزمالك جميع المساحات التي يمتاز بها الرجاء المغربي من ناحية الاطراف .

وباغت اشرف بن شرقي مرمي الرجاء بتسديده قوية ليتمكن حارس المغربي من صدها بسهولة فى الدقيقة 10 .

وجاء هدف اشرف بن شرقي فى الدقيقة 18 ، عن طريق اشرف بن شرقي بعد عرضية رائعه من زيزو ليقفز علي اثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك .

ورد الرجاء البيضاوي علي هدف اشرف بن شرقي بتسديدة قوية علي مرمي محمد ابو جيل لكن تخرج اعلي مرمي الزمالك فى الدقيقة 20 .

وفي الدقيقة 35 نفذ الزمالك ضربة ثابتة عن طريق زيزو داخل منطقة الجزاء قابلها مصطفى محمد بضربة رأس لكن كرته جاءت في منتصف المرمى تصدى لها حارس الرجاء

وواصل الرجاء البيضاوي الهجوم من مرتدة تصل عند بن مالانجو يسددها أرضية من على حدود منطقة جزاء الزمالك تمر على يسار ابوجبل الى خارج الملعب فى الدقيقة 37 .

انقاذ ابوجبل كرة خطيره بعد عرضية داخل منطقة الجزاء ورأسية من سفيان رحيمي لاعب الرجاء على يسار ابوجبل الذي يتألق ويتصدى لها باطراف أصابعه وتخرج الى ركنية للرجاء فى الدقيقة 42 .

الشوط الثاني :

بدأ الزمالك متماسك دفاعيا أمام الرجاء منذ بدايه الشوط الثاني ، واعتمد علي الهجمات المرتدة عن طريق احمد مصطفي زيزو واشرف بن شرقي .

وجاءت فرصة خطيرة ضائعة من الزمالك عن طريق اوباما بعد تمريرة من بنشرقي لكن الحكم المساعد رفع رايته معلنا تسلل على بنشرقي فى الدقيقة 52 .

وفي الدقيقة 58 جاءن فرصة خطيرة للزمالك عن طريق مصطفى محمد لكن الحكم رفع رايته معلنا وجود تسلل على مهاجم الزمالك .

فرصة خطيرة للرجاء فى الدقيقة 67 بعدما بدر بن بانون سدد الضربة الثابتة تصطدم بالحائط البشري للزمالك ثم ترتد وتسديدة قوية ثم تسديدة جديدة من لاعب الرجاء تصطدم باحد لاعبي الزمالك لتصل وتسديدة أخرى يتصدى لها ابو جبل ببراعة.