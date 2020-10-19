شالكة يتعادل مع يونيون برلين 1-1 في الدوري الألماني

تعادل فريق شالكة مع يونيون برلين بهدف لمثله، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الألماني " بوندسليجا".

افتتح فيردريك التسجيل ليونيون برلين في الدقيقة 55، قبل أن يعادل البرتغالي جونسالو باسينسيا النتيجة لشالكة في الدقيقة 69، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يونيون برلين للنقطة الخامسة في المركز العاشر، فيما تحصل شالكة على أول نقطة له في الدوري وضعته في المركز السابع عشر.

وفي نفس الجولة، تعادل إف سي كولن مع إينتراخت فرانكفورت بهدف لمثله أيضًا.