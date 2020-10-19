أول تعليق من أشرف بن شرقي بعد الفوز على الرجاء البيضاوي

أعرب أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على مضيفه الرجاء المغربي مساء اليوم بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال بن شرقي في تصريحاته عقب المباراة :"الحمدلله على الفوز قدمنا مباراة جيدة وباقي لنا شوط آخر في مصر".
وتابع :"الفوز بهدف خارج ملعبك نتيجة جيدة بالنسبة لنا وعازمون على التأهل إلى نهائي البطولة إن شاء الله".
وأضاف :"الهدف الذي سجلته كان بناء على تفاهم بيني وبين زميلي وكنت أتوقع أن تمر الكرة لأننا تحدثنا عنها أكثر من مرة قبل المباراة وتدربنا عليها في التدريبات".
وأختتم اللاعب تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي الزمالك رجال والجهاز الفني والطبي والجميع يد واحدة وهو ما ظهر للجميع حتى اللاعبين المستبعدين معربا عن ثقته في تكرار الفوز في لقاء العودة وحسم التأهل في القاهرة.
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