أمير مرتضى: لاعبو الزمالك "رجالة".. ولم نحسم التأهل للنهائي حتى الآن

وجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي الشكر لكل لاعبي والجهاز الفني للفريق وذلك بعد الفوز على الرجاؤ البيضاوي في المغرب مساء اليوم، مشددا على أن الجميع كانوا رجالا.

أضاف أمير مرتضى بعد المباراة أنه يشكر أيضا مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وذلك بعد أن وفر كل شيء وقام بحماية الفريق رغم الحرب التي يتعرض لها رئيس النادي وإدارته.

أشار أمير مرتضى، إلى أن منصور أكد للفريق قبل السفر إلى المغرب، إنه لا يريد أي شيء يتسبب في تأثر الفريق وعلى الجميع التركيز وهو من سيتولى مواجهة الحروب ضد النادي.

تابع المشرف على الكرة بالزمالك، أن ما تحقق هو مجهود الموسم ونرفض التفريط فيه من خلال محاولة البعض هدم استقرار النادي.. موضحا أن الفوز على الرجاء خطوة في نصف النهائي وسنحسم التأهل للنهائي بلقاء العودة وحصد اللقب إن شاء الله.

وشدد أمير مرتضى على أن أي لاعب في الزمالك يشارك أو لا يشارك هو على مستوى اسم نادي الزمالك .. موضحا أن الغيابات التي عانى منها الزمالك مهمة لكن محمد عبد الغني وإسلام جابر وأحمد عيد كانوا على قدر المسئولية وأدوا ما عليهم تماما.

وأكمل أمير: "كنا نملك الروح التي تجعلنا قادرين على التمسك بحلمنا وأي لاعب يرتدي قميص الزمالك سيقاتل في أرض الملعب.. والفوز رغم هذه الظروف من إصابات وغيابات سواء محمود علاء وفرجاني ساسي وحازم إمام، أو الحرب التي يتعرض لها النادي استفزت اللاعبين وكانوا يدركون الحملة المُدبرة التي تحدث للزمالك لكنها جاءت بنتيجة إيجابية وجعلت الجميع يتكاتف من أجل الزمالك رغم كل المؤمرات".

وأوضح أمير مرتضى أن أحمد سيد "زيزو" لاعب مهم وبمجهوده أجبر الجميع على احترامه ويركز في عمله وأصبح اضافة كبيرة للزمالك لكن ما وصل إليه من مستوى بسبب خامة اللاعبين المتواجدين في الفريق الذين سيساعدون أي لاعب على التألق والنجاح.. مشددا على أن الفريق له دور في ظهور أي لاعب بشكل مميز وينسجم سريعًا مع الزمالك.

وعن حازم إمام أكد المشرف العام على الكرة أنه كان يستطيع المشاركة في المباراة لكن كان من الممكن أن يكون هناك خطر عليه، لذا استقر الجهاز الفني على منحه راحة والدفع بأحمد عيد الذي أصبح اكتشافا والذي يحصل على خبرات عريضة من المشاركة في مباريات كبرى رغم صغر سنه.. كاشفا عن أن حازم إمام ينصح عيد دائما ويتحدث معه لمنحه التعليمات.

أما بالنسبة لفرجاني ساسي فقد أوضح أمير مرتضى أنه لن يتم حسم موقفه الآن وسيتحدد ذلك بناءً على نتيجة المسحة الطبية، وإلى آخر لحظة كان يتمنى أن يشارك في مباراة الرجاء .. موضحا أن الجهاز الفني وكذلك الطبي يتابع حالته بشكل مستمر واللاعبون يدعمونه وهو شخصيا يتابع حالته وكذلك إسماعيل يوسف رئيس البعثة يتابعه أيضا.

وتابع أمير مرتضى أن محمود علاء مدافع الفريق الذي تعرض للإصابة قبل مواجهة الرجاء وغاب عن المباراة اليوم فقد بات قريبا من اللحاق بمباراة العودة وسيخضع لفترة تأهيلية لتجهيزه، لكنه حتى لو لم يشارك فالجميع قادر على تعويض غياب أي لاعب مثلما فعل محمد عبد الغني لتعويض غياب علاء أمام الرجاء.

كان الزمالك قد فاز على الرجاء المغربي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.