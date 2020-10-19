أول تعليق من الزمالك على حكم مباراة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

تحدث حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تقييمه لطاقم تحكيم مباراة الزمالك والرجاء والتي أقيمت بين الفريقين اليوم على ستاد المركب محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي حسمها الفريق الأبيض بهدف نظيف.

وقال حمادة أنور في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفار قضى على بعض مشاكل التحكيم ولا يمكن الأعتراض رغم تعرضنا للظلم في بعض القرارت فى مباراة اليوم".

وتابع: "عدد من لاعبي نادي الزمالك حصلوا على إنذارات ولكنهم تغلبوا على ذلك ونجحوا في السيطرة على أحداث المباراة وتحقيق الفوز في كل الظروف".