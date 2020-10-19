أحمد جلال إبراهيم: سعيد بالفوز وسنتأهل من القاهرة

أعرب احمد جلال ابراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته الشديدة بفوز فريقه اليوم علي الرجاء

وأكد أحمد جلال أنه لديه الثقه الكامله بالجهاز الفني واللاعبين من أجل الفوز اليوم والتأهل للنهائي.

وحرص نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك علي إجراء اتصال هاتفي باسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي في المغرب لتوجيه التهنئه له والجهاز الفني واللاعبين .

وتغادر بعثة فريق نادي الزمالك المغرب غدا الاثنين في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وستصل إلى القاهرة في الثامنة والنصف مساء.

كان الزمالك قد فاز على الرجاء المغربي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

ووجه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي التهنئة للاعبي والجهاز الفني لفريق الرجاء المغربي، على الفوز بالدوري المغربي الذي حققه الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه يشكر لاعبي الزمالك أيضا على الفوز على الرجاء في عقر داره ببطولة إفريقيا.

وأضاف باتشيكو أن لاعبي الزمالك يستحقون التحية خاصة بعد أن لعبوا خمس مباريات في آخر أسبوعين .. موضحا أن الزمالك مازال أمامه شوط آخر في مصر لكنه في وضعية أفضل بعد تحقيق الفوز.