النهائي مصري.. إبراهيم سعيد يهنئ الزمالك بالفوز على الرجاء

وجه إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، التهنئة إلى نادي الزمالك؛ بعد تغلبه على فريق الرجاء البيضاوي المغربي، بنتيجة 1/ 0 فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب إبراهيم سعيد، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "‏‏مبروك فوز الاهلي والزمالك وبإذن الله يكون النهائي مصري".

وحقق الزمالك فوزا مستحقا علي الرجاء البيضاوي بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 18 عن طريق أشرف بن شرقي بعد عرضية رائعة من زيزو قفز نحوها وسددها برأسية قوية سكنت الشباك .