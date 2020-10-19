أخبار الزمالك.. الأولمبية واتحاد الكرة يهنئان اللاعبين بالفوز على الرجاء.. وصدمة بشأن فرجاني ساسي

نشر موقع "دوت الخليج"، اليوم "الأحد" ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:
حقق الزمالك فوزا مستحقا علي الرجاء البيضاوي بهدف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا .
تدخل مسئولو نادي الرجاء المغربي، لحل أزمة منع أحمد زاهر، المدير الإداري لفريق الزمالك، وحسني خطاب، مترجم البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأبيض، وأحد مدلكي الفريق من دخول الملعب، قبل مباراة الفريق أمام الرجاء في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
أكد سفير مصر بدولة المغرب أشرف إبراهيم، أن فرجاني ساسي لاعب الزمالك، لن يعود مع بعثة الأبيض إلى القاهرة، عقب خوض مباراة الرجاء، المقرر لها، الليلة في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وجه الإعلامي أحمد شوبير، التهنئة إلى نادي الزمالك؛ بعد تغلبه على فريق الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة 1 / 0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب محمد الخامس في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة لنادي الزمالك وجماهيره بعد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم، الفوز على فريق الرجاء المغربي بهدف نظيف في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت اليوم في المغرب.
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