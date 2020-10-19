أخبار الزمالك.. الأولمبية واتحاد الكرة يهنئان اللاعبين بالفوز على الرجاء.. وصدمة بشأن فرجاني ساسي

نشر موقع "دوت الخليج"، اليوم "الأحد" ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:

حقق الزمالك فوزا مستحقا علي الرجاء البيضاوي بهدف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا .

تدخل مسئولو نادي الرجاء المغربي، لحل أزمة منع أحمد زاهر، المدير الإداري لفريق الزمالك، وحسني خطاب، مترجم البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأبيض، وأحد مدلكي الفريق من دخول الملعب، قبل مباراة الفريق أمام الرجاء في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أكد سفير مصر بدولة المغرب أشرف إبراهيم، أن فرجاني ساسي لاعب الزمالك، لن يعود مع بعثة الأبيض إلى القاهرة، عقب خوض مباراة الرجاء، المقرر لها، الليلة في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وجه الإعلامي أحمد شوبير، التهنئة إلى نادي الزمالك؛ بعد تغلبه على فريق الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة 1 / 0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب محمد الخامس في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة لنادي الزمالك وجماهيره بعد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم، الفوز على فريق الرجاء المغربي بهدف نظيف في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت اليوم في المغرب.