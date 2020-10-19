إسماعيل يوسف بعد الفوز على الرجاء: مازال أمامنا شوط ثانى في القاهرة ‏

علق إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على فوز ‏الفريق على حساب الرجاء البيضاوي المغربي، بذهاب نصف نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏ وقال إسماعيل يوسف خلال تصريحات عبر "قناة الزمالك":" انتهى الشوط ‏الأول في المغرب ولازال أمامنا شوطًا ثانيًا في القاهرة".‏ وواصل:" سعيد بالفوز وبالأداء الرجولي للاعبي الزمالك، ولكن تبقى ‏‏90 دقيقة بالقاهرة في الاياب لتأكيد التأهل للنهائي".‏ وفاز الزمالك على الرجاء بهدف دون رد بذهاب نصف النهائي القاري ‏بالدار البيضاء.‏

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