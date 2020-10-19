وقال مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية على قناة "الزمالك"، "جماهير النادي هم ‏الأبطال الحقيقيون لمساندتهم ودعمهم الدائم للنادي".‏

حقق الزمالك فوزا مستحقا علي الرجاء البيضاوي بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا . وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 18 ، عن طريق أشرف بن شرقي بعد عرضية رائعة من زيزو قفز نحوها وسددها برأسية قوية سكنت الشباك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبطال أفريقيا.. تعليق مرتضى منصور على فوز الزمالك 1 - 0 على الرجاء المغربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.