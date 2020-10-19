حسين السيد: محمد أبو جبل أنقذ الزمالك من 3 أهداف محققة

أشاد حسين السيد، حارس نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بأداء محمد أبو جبل، حارس نادي الزمالك، في مباراة الفريق أمام الرجاء المغربي، التي حسمها الأبيض بهدف نظيف، وأقيمت على استاد المركب محمد الخامس، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال "السيد"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، "أبو جبل يؤدي بشكل جيد، وأنقذ مرمى الزمالك من 3 أهداف محققة، ولا وقت من أجل تغييره والاعتماد على البديل حال المقارنة مع زملائه في الوقت الجاري، وكذلك محمد الشناوي يؤدي بشكل جيد هو الآخر، وحراس مصر بخير".

وأوضح أن "حارس الرجاء يتحمل مسئولية هدف بن شرقي، وكان عليه أن يقوم باستخلاص العرضية".

وأكد حسين السيد، "لاعبو نادي الزمالك قدموا أداءً متميزا في المباراة، وأدوا بشكل جيد، وأهنئ جماهير نادي الزمالك، وكذلك جماهير النادي الأهلي، ويجب عليهم الفرحة بعد الفوز خارج الملعب في المغرب".

وتابع "الأهلي والزمالك لم يصعدا، ويجب التركيز في لقاء الإياب، وهو الشوط الثاني من نصف النهائي، والوداد والرجاء سيلعبان في مصر بطريقة هجومية لتعويض الخسارة، وهو ما سيصعب من المباراة".