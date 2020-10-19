أمير مرتضى: رفضنا المجازفة بحازم إمام وإصابة ساسي قدرية ‏

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن ‏الجهاز الفني رفض المجازفة بحازم إمام الظهير الأيمن للفريق خلال ‏مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال ‏أفريقيا.‏

وقال أمير في تصريحات عبر شاشة "قناة الزمالك"،:"باتشيكو فضّل الابقاء ‏على حازم إمام وعدم الدفع به لعدم اكتمال جاهزيته وخوفًا من تجدد إصابته".‏

وواصل:"نتابع حالة المصابين مع الجهاز الطبي ونتمنى لحاقهم بمباراة ‏العودة وإصابة فرجاني ساسي بكورونا قدرية".‏