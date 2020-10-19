الرياضة

أمير مرتضى: رفضنا المجازفة بحازم إمام وإصابة ساسي قدرية ‏

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قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن ‏الجهاز الفني رفض المجازفة بحازم إمام الظهير الأيمن للفريق خلال ‏مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال ‏أفريقيا.‏

وقال أمير في تصريحات عبر شاشة "قناة الزمالك"،:"باتشيكو فضّل الابقاء ‏على حازم إمام وعدم الدفع به لعدم اكتمال جاهزيته وخوفًا من تجدد إصابته".‏

وواصل:"نتابع حالة المصابين مع الجهاز الطبي ونتمنى لحاقهم بمباراة ‏العودة وإصابة فرجاني ساسي بكورونا قدرية".‏

وحقق الزمالك فوزا مستحقا علي الرجاء البيضاوي بهدف دون رد ،  فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا .

وجاء هدف اشرف بن شرقي فى الدقيقة 18 ، عن طريق اشرف بن شرقي بعد عرضية رائعه من زيزو ليقفز علي اثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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