مباراة العودة صعبة.. مدحت عبدالهادي: الزمالك حسم التأهل للنهائي الإفريقي بنسبة 50 %

أعرب مدحت عبد الهادي مدرب فريق الكرة الأول بالنادي عن سعادته بالفوز على الرجاء البيضاوي في المغرب مشددا على أنها كانت مباراة قوية وأعتبرها نهائي مبكر بين الزمالك والرجاء.

وأضاف عبدالهادي بعد المباراة أن الجهاز الفني للزمالك رسم طريقة اللعب ودرس المنافس جيدًا ونجح في إيقاف مفاتيح اللعب.. مشددا على أن الفريق دخل المباراة مبكرًا لفرض أسلوب اللعب الخاص به ووصل إلى مرمى الفريق في أكثر من مناسبة وكان يمكنه زيادة الأهداف.

وأشار مدرب الزمالك إلى أن المباراة كانت صعبة وستكون كذلك في لقاء العودة بالقاهرة .. موضحا أن الزمالك نجح في حسم التأهل إلى نهائي إفريقيا بنسبة 50% .

واختتم عبدالهادي تصريحاته: " نحن على ثقة أننا سنكون على قدر المسئولية في مباراة العودة وحسم بطاقة الصعود والوصول إلى النهائي لحصد اللقب".

وفاز الزمالك على الرجاء المغربي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.