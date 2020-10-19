الزمالك يكشف حقيقة لحاق محمود علاء وحازم إمام بـ مباراة العودة أمام الرجاء

كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف حازم إمام ومحمود علاء، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من اللحاق بمواجهة لقاء الإياب بعد غيابهما عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة.

وفاز الأبيض بهدف نظيف على الرجاء في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال حمادة أنور، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، "حازم إمام ومحمود علاء سيلحقان بمواجهة العودة أمام الرجاء".

وتابع "فقدنا خدمات الثنائي في لقاء الذهاب ولكن سيكون الثنائي جاهزًا للقاء الإياب المرتقب".

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي يوم السبت المقبل في لقاء العودة علي ملعب استاد القاهرة فى دور نصف نهائي افريقيا .