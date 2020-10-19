وزير الرياضة يهنئ الزمالك بالفوز على الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبي نادي الزمالك ومجلس الإدارة على فوز الفريق الأول لنادي الزمالك على فريق الرجاء المغربي في مباراة الذهاب بنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت المباراة التي جمعت نادي الزمالك مع نادي الرجاء المغربي على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بهدف نظيف للزمالك في نتيجة إيجابية تقربه من التأهل إلي نهائي البطولة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص أمنياته لفريقي الزمالك والأهلي في مباراتي العودة بإستاد القاهرة، وتأكيد الفوز، والتأهل إلى نهائي البطولة؛ لتضمن مصر لقب النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، متمنيًا التوفيق لنادي بيراميدز في مباراته المرتقبة أمام فريق حوريا كوناكري الغيني المقرر لها بعد غد الثلاثاء، وتحقيق الفوز بالمباراة.

وثمن وزير الشباب والرياضة على تألق كرة القدم المصرية على المستوي القاري عقب استئناف البطولات بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، مشيرًا أن تميز أداء اللاعبين المصريين مع فرقهم الثلاثة المشاركين بالبطولتين الإفريقية سينعكس بلا شك على أداء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا كون المنتخب سيضم أفضل اللاعبين منهم وفق رؤية الجهاز الفني للمنتخب.