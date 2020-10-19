حازم إمام: جاهز لمواجهة العودة أمام الرجاء المغربي

هنأ حازم إمام لاعب فريق الكرة الأول بالنادي جماهير وإدارة الزمالك بعد الفوز على الرجاء المغربي، موجها شكره لكل من سانده بعد الإصابة الأخيرة.
وكشف إمام أن طبيب الزمالك رفض المجازفة به أمام الرجاء تحسبا لحدوث أي مشكلة أخرى له خلال اللقاء، موضحا أن سيكون متواجدا بشكل طبيعي في لقاء العودة بالقاهرة.
واختتم حازم إمام بأن لاعبي الفريق والجهاز الفني والجميع كانوا علي قدر المسئولية ، وكانوا رجالا أمام الرجاء في مواجهة المغرب.
كان الزمالك فاز على الرجاء المغربي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.
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