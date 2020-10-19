بالفاكس.. الإسماعيلي يحصل على توقيع ظهير أيسر اتحاد العاصمة الجزائري 3 مواسم

نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، في التعاقد مع اللاعب رضوان شريفي، ظهير أيسر فريق اتحاد العاصمة الجزائري.
وعلم موقع "دوت الخليج"، أن الإسماعيلي حصل على توقيع رضوان شريفي عبر الفاكس.
وتعاقد الإسماعيلي مع رضوان شريفي لمدة ثلاث سنوات بداية من الموسم المقبل لتدعيم صفوف دفاع الإسماعيلي، وذلك في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع فريقه الجزائري.
رضوان شريفي صاحب الـ ٢٧ عامًا، سبق ولعب لمنتخب الجزائر تحت 23 عاما.
ومن المقرر أن يصل اللاعب خلال أيام للتوقيع رسميًا للدراويش.
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