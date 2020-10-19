الزمالك: مسحة جديدة تحسم مصير عودة فرجاني ساسي مع البعثة من المغرب

تحدث حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من العودة مع بعثة الفريق إلى القاهرة، بعد فوز الأبيض بهدف نظيف في المبارة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد مركب محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وقال حمادة أنور في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " فرجاني ساسي سيجري مسحة قبل عودة الفريق للقاهرة وإذا كانت سلبية سيعود مع الفريق إلى القاهرة".

وأوضح: "إذا كانت المسحة لا قدر الله إيجابية سيتمر اللاعب في المغرب ولن يسافر مع البعثة وفقًا للإجراءات الإحترازية ولكنه بحالة جيدة الآن ونتيجة المسحة ستظهر خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأختتم تصريحاته، أن لاعبي الزمالك رجال والجهاز الفني والطبي والجميع يد واحدة وهو ما ظهر للجميع حتى اللاعبين المستبعدين معربا عن ثقته في تكرار الفوز في لقاء العودة وحسم التأهل في القاهرة