ياسر عبد الرؤوف: الرجاء لا يستحق أي ضربة جزاء أمام الزمالك

تحدث الحكم الدولي السابق ياسر عبد الرؤوف، عن الحالات التحكيمية التي أثارت جدلا في مباراة الزمالك والرجاء المغربي، التي حسمها الأبيض بهدف نظيف على استاد محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال "عبدالرؤوف"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، "السلبي في حكم اللقاء كانت في تحركاته، فكان يحتاج إلى المرونة أكثر، والكرة اصطدمت به أكثر من مرة، واحتسب أخطاء ليس لها وجود للفريقين"، متعجبًا "تقريبًا هو بس اللي شايفها".
وتابع الحكم الدولي السابق، "الرجاء لا يستحق الحصول علي أي ضربة جزاء أمام الزمالك".
وأكد أن "عددا من لاعبي نادي الزمالك حصلوا على إنذارات ولكنهم تغلبوا على ذلك، ونجحوا في السيطرة على أحداث المباراة وتحقيق الفوز في كل الظروف".
وأوضح "هناك لاعبون كانوا تحت ضغط كبير أمثال أحمد عيد وإسلام جابر ولكن تفوقوا على أنفسهم".
جدير بالذكر أن الزمالك قطع مسافة كبيرة للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا هذه النسخة، وينتظر لقاء العودة لحسم الوصول.
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