طارق السيد: حكم مباراة الزمالك والرجاء كان عالميا.. والأبيض الأفضل في كل شيء

تحدث طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، عن أداء لاعبي نادي الزمالك في مباراة الرجاء المغربي التي حسمها الأبيض بهدف نظيف على ستاد محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال طارق السيد، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، "الزمالك ظهر بأداء رائع في لقاء اليوم، وتفوق على الرجاء بطل الدوري المغربي في كل شيء".

وتطرق طارق السيد، في حديثه عن أداء حكم المباراة، مؤكدًا أنه "كان عالميًا، ولا يوجد أي تعليق عليه باستثناء احتسابه خطأ ضد محمد عبدالغني على منطقة جزاء الزمالك، ومن وجهة نظري أنها لم تكن خطأ من الأساس".

وأتم طارق السيد، "أكرر أن الحكم لم يصدر أي قرارات خاطئة، وأتعجب من بعض المتابعين الذين أكدوا أن الرجاء يستحق الحصول على ضربات جزاء بسبب لمس الكرة ليد محمد عبدالغني".