هيشوفوا اللي ‏عمرهم ما شافوه.. مرتضى منصور يعلن مفاجأة ‏سارة لـ لاعبي الزمالك

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة ‏سارة للاعبي فريق الكرة بالنادي؛ عقب الفوز على الرجاء المغربي ‏بهدف دون رد في ملعب الأخير ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال ‏أفريقيا.‏

وقال مرتضى منصور، في تصريحات متلفزة على قناة "الزمالك"، "مكافأة فورية قيمتها ‏‏50 ألف جنيه لكل لاعبي الزمالك بعد الفوز على الرجاء سواء من شارك ‏أو من لم يشارك في المواجهة".‏

وأكد مرتضى منصور "في حالة تحقيق الفوز في لقاء القاهرة سأمنح كل لاعب 50 ألف ‏جنيه مكافأة إضافية".‏

وأنهى مرتضى منصور، تصريحاته "لو حققوا اللقب، وجابوا الكأس هخليهم يشوفوا اللي ‏عمرهم ما شافوه"‏.