وأكد مرتضى منصور "في حالة تحقيق الفوز في لقاء القاهرة سأمنح كل لاعب 50 ألف جنيه مكافأة إضافية".
وأنهى مرتضى منصور، تصريحاته "لو حققوا اللقب، وجابوا الكأس هخليهم يشوفوا اللي عمرهم ما شافوه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيشوفوا اللي عمرهم ما شافوه.. مرتضى منصور يعلن مفاجأة سارة لـ لاعبي الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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