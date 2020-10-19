الرياضة

هيشوفوا اللي ‏عمرهم ما شافوه.. مرتضى منصور يعلن مفاجأة ‏سارة لـ لاعبي الزمالك

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أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة ‏سارة للاعبي فريق الكرة بالنادي؛ عقب الفوز على الرجاء المغربي ‏بهدف دون رد في ملعب الأخير ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال ‏أفريقيا.‏
وقال مرتضى منصور، في تصريحات متلفزة على قناة "الزمالك"، "مكافأة فورية قيمتها ‏‏50 ألف جنيه لكل لاعبي الزمالك بعد الفوز على الرجاء سواء من شارك ‏أو من لم يشارك في المواجهة".‏

وأكد مرتضى منصور "في حالة تحقيق الفوز في لقاء القاهرة سأمنح كل لاعب 50 ألف ‏جنيه مكافأة إضافية".‏

وأنهى مرتضى منصور، تصريحاته "لو حققوا اللقب، وجابوا الكأس هخليهم يشوفوا اللي ‏عمرهم ما شافوه"‏.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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