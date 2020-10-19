أخبار الرياضة| لاعبو الزمالك يهتفون لـ فرجاني ساسي.. ورينيه فايلر يظهر بصحبة الخطيب.. وريال سوسيداد يتصدر الدوري الإسباني

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالآتي:

حرص لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التوجه إلى غرفة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، بصحبة أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وذلك بفندق إقامة بعثة النادي في الدار البيضاء بالمغرب، وهتف اللاعبون باسم ساسي وأهدوا له الفوز.

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على ‏فوز فريق الكرة على حساب الرجاء البيضاوي المغربي بهدف نظيف، بذهاب ‏نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

حرص رنييه فايلر المدير الفني السابق للأهلي على توجيه رسالةلجمهور النادي وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تحدث حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تقييمه لطاقم تحكيم مباراة الزمالك والرجاء والتي أقيمت بين الفريقين اليوم على ستاد المركب محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي حسمها الفريق الأبيض بهدف نظيف.

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبي نادي الزمالك ومجلس الإدارة على فوز الفريق الأول لنادي الزمالك على فريق الرجاء المغربي في مباراة الذهاب بنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

فاز فريق ريال سوسيداد على ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.