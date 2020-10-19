عناوين الصحف المغربية بعد فوز الزمالك على الرجاء

حقق الزمالك فوزا مستحقا علي الرجاء البيضاوي بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا. ويكفي الزمالك التعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للنهائي المقررة إقامته في مصر يوم 6 نوفمبر المقبل. وجاءت عناوين الصحافة المغربية بعد نهاية اللقاء كالاتي: وعنونت صحيفة "المنتخب" المغربية في عددها الصادر صباح الإثنين: "لعنة الفراعنة أسقطتنا في الرعونة". وقال موقع sport.le360 : " الرجاء يتعثر أمام الزمالك بميدانه في دوري الأبطال". فيما قال موقع البطولة المغربي: " الرجاء ينهزم ذهابا في البيضاء بهدف نظيف أمام الزمالك المصري". وعقب مواجهة الزمالك، التقطت عدسة "الكاف" توجه بدر بانون إلى المرمى وقبل القائم، ليودع الملعب المغربى قبل الرحيل والانتقال إلى صفوف المارد الأحمر فى القاهرة. وحرص شيكابالا علي التقاط الصور التذكاريه بصحبة اللاعبين والجهاز الإداري وامير مرتضي المشرف العام على فريق الكرة عقب فوز فريقه .

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