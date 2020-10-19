شوقي غريب يكشف خطة الفراعنة قبل خوض أولمبياد طوكيو

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن خطة الفراعنة في الفترة المقبلة قبل خوض أولمبياد طوكيو التي تم مناقشتها مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في وجود أعضاء اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة شئون اتحاد الكرة.
وقال شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "وضعت خطة قوية مع الجهاز المعاون للتجهيز بالشكل الأمثل للأولمبياد وسنخوض 4 معسكرات قبل الأولمبياد".
وأضاف: "المنتخب الأولمبي سيشارك في الأولمبياد من أجل تحقيق ميدالية وسيلعب بكامل قوته".
وأوضح: "من الممكن أن أمنح بعض اللاعبين الذين لا يشاركوا فرصة وحيدة ولكن إذا استمرت عدم مشاركتهم فإنضمامهم سيكون صعب للغاية لأني نظريتي المشاركة أولا من أجل المشاركة في تشكيل المنتخب الأولمبي.
وأتم: " أنصح اللاعبين المجمدين بالانتقال لأندية أخرى للمشاركة فالأولوية سيكون للاعب الذي يشارك مع فريقه ولن أعتمد على أسماء لا تشارك.
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