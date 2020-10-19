أحمد حسام ميدو عن إسلام جابر أمام الرجاء: أداءه مفاجأة بالنسبة لي

علق أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق على تألق إسلام جابر لاعب الزمالك، أمام فريق الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب ميدو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏إسلام جابر مفاجأة بالنسبه لي في المركز ده.. بيتصرف في الكورة صح وواقف دفاعيا صح.. بدنيا واقف على رجله لأخر دقيقة".

وحقق الزمالك فوزا مستحقا علي الرجاء البيضاوي بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وجاء هدف أشرف بن شرقي فى الدقيقة 18 ، بعد عرضية رائعه من زيزو ليقفز ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك .

وهنأ الاتحاد المصري لكرة القدم، نادي الزمالك، بفوزه المستحق على نادي الرجاء المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الأبطال الأفريقية في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة بالمغرب.

وكان عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري، أجرى اتصالا هاتفيا ببعثة الفريق نقل خلالها تحيات أعضاء الاتحاد للاعبين وجهازهم الفني على العرض المشرف الذي قدموه خلال المباراة والنتيجة المستحقة التي حققوها التي تؤكد تفوق الكرة المصرية، متمنيا لهم دوام التوفيق وإسعاد الجماهير المصرية في مباراة العودة بالقاهرة، مكررا أمنياته الطيبة بأن يكون النهائي الأفريقي بالقاهرة مصريا خالصا بتأهل فريقي الأهلي والزمالك إليه ليكون عرسا للكرة المصرية والأفريقية.

وتغادر بعثة فريق الكرة الأول بالنادي المغرب غدا الاثنين في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وستصل إلى القاهرة في الثامنة والنصف مساء.