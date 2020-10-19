تقام اليوم الاثنين، الموافق 19 أكتوبر 2020، عدد من المواجهات، في مختلف ملاعب العالم.
ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد أهم مباريات اليوم، الاثنين، 19 أكتوبر 2020، على النحو التالي..
مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم
وست بروميتش ألبيون ضد بيرنلي – السادسة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 1
ليدز يونايتد ضد وولفرهامبتون – التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
موعد مباراة الدوري الايطالي اليوم
هيلاس فيرونا ضد جنوى – التاسعة إلا ربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
موعد مباراة نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية
نهضة بركان ضد حسنية أغادير – التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 7
موعد مباراة الدوري المصري
نادي مصر ضد طلائع الجيش – الثالثة عصرا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الاثنين 19 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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