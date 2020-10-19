مواعيد أهم مباريات اليوم الاثنين 19 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين، الموافق 19 أكتوبر 2020، عدد من المواجهات، في مختلف ملاعب العالم.

ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد أهم مباريات اليوم، الاثنين، 19 أكتوبر 2020، على النحو التالي..