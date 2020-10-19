سرد وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، بعض لحظات الرعب من ذكريات في لقاء الزمالك والرجاء في بطولة إفريقيا عام 2002 وجاء ذلك خلال تحليله لمباراة فوز الزمالك على الرجاء اليوم بهدف نظيف في المبارة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد المركب محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .
وقال وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "غياب الجماهير له عامل كبير جدًا، فالجماهير المغربية تثير الشغب دائما من أجل التأثير على أداء لاعبين الخصم والدليل جاء في بطولة 2002".
وأوضح: "خلال تحرك حافلة الزمالك إلى ملعب مواجهة الرجاء تفاجئنا بحافلتين من جماهير الرجاء تحيط بحافلة نادي الزمالك واختفى وقتها قوات التأمين وقاموا بقذف الحجارة على حافلتنا واَضطررنا للانبطاح داخل الحافلة لعدم التعرض إلى الإصابة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وليد عبد اللطيف: جماهير الرجاء هاجمتنا بأتوبيسين في بطولة 2002 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.