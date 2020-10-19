إسماعيل يوسف يحتفل بفوز الزمالك على الرجاء ويوجه رسالة للجماهير

احتفل إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بالفوز على فريق الرجاء المغربي بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر إسماعيل يوسف صورة له من أرض اللقاء وعلق عليها قائلا: "‏ألف مليون مبروووووك لجمهورنا العظيم لعيبه وجهاز أبطال وانشاءالله دايماااا منصورين. بحبك يا زمالك".

وحقق الزمالك فوزا مستحقا على الرجاء البيضاوي بهدف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا .

وجاء هدف اشرف بن شرقي فى الدقيقة 18 ، بعد عرضية رائعه من زيزو ليقفز ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك .

وهنأ الاتحاد المصري لكرة القدم، نادي الزمالك، بفوزه المستحق على نادي الرجاء المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الأبطال الأفريقية في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة بالمغرب.

وكان عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري، أجرى اتصالا هاتفيا ببعثة الفريق نقل خلالها تحيات أعضاء الاتحاد للاعبين وجهازهم الفني على العرض المشرف الذي قدموه خلال المباراة والنتيجة المستحقة التي حققوها والتي تؤكد تفوق الكرة المصرية، متمنيا لهم دوام التوفيق وإسعاد الجماهير المصرية في مباراة العودة بالقاهرة، مكررا أمنياته الطيبة بأن يكون النهائي الأفريقي بالقاهرة مصريا خالصا بتأهل فريقي الأهلي والزمالك إليه ليكون عرسا للكرة المصرية والأفريقية.

وتغادر بعثة فريق الكرة الأول بالنادي المغرب غدا الاثنين في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وستصل إلى القاهرة في الثامنة والنصف مساء.