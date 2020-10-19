موعد مباراتي الإياب لـ الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

حقق الزمالك فوزا مستحقا علي الرجاء البيضاوي بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.
يستضيف نادي الزمالك، فريق الرجاء المغربي يوم السبت، في الساعة التاسعة مساء يوم 24 أكتوبر من الشهر الجاري في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا ، في اللقاء المقرر إقامته بإستاد القاهرة.
ويكفي الزمالك التعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للنهائي المقررة إقامته في مصر يوم 6 نوفمبر المقبل.
كما يستضيف الأهلي الوداد المغربي على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة 23 أكتوبر، وذلك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، وذلك في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
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