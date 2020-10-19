الهلال يبحث عن بديل في الدوري الإنجليزي تحسبا لفشل ضم نجم سانتوس البرازيلي

وضعت إدارة نادي الهلال، خيارات بديلة في حال عدم إتمام التعاقد مع الفنزويلي الدولي سوتيلدو، لاعب وسط سانتوس البرازيلي، عقب الاتفاق الشفهي مع ناديه واللاعب، حسب صحيفة "الرياضية".

وتابعت الصحيفة، "يتم التفاوض حاليًا مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو، لاعب وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي، إضافة إلى أجنبي آخر، لاعب في الدوري الإنجليزي.

ويتم التفاوض معهما لمحاولة الاتفاق مع أحدهما، تحسبًا لأي مستجدات قد تعثر التوقيع مع الفنزويلي سوتيلدو.

وفاز الهلال على ضيفه العين، بهدف نظيف، في افتتاح الدوري السعودي للمحترفين، أول أمس، السبت.