معملش شغل بلدي.. ميدو يعلق على أداء أبوجبل أمام الرجاء المغربي

علق أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، على أداء محمد أبو جبل، حارس الفريق أمام الرجاء المغربي، وذلك بعد نهاية المباراة بفوز الفريق الأبيض 1/0 على ملعب محمد الخامس.

وقال ميدو عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أبو جبل كان مركز في مباراة الأمس، ونقل ثقته في نفسه لكل زمايله".

وأضاف: "أكثر ما أسعدني هو عدم إضاعته للوقت خلال المباراة (ويعمل شغل بلدي في اخر نص ساعة)، وهذا ما قلل الوقت بدل من الضائع وبالتالي قلل الضغط على اللاعبين في آخر المباراة."

واختتم: "هناك كرتين فقط تسرع في لعبهم وكان عليه الهدوء بعض الشيء".

ومن المنتظر أن يلتقي نادي الزمالك نظيره الرجاء المغربي على ملعب استاد القاهرة، في الرابع والعشرين من أكتوبر، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".