مش هنسكت على الظلم التحكيمي.. أول تعليق من الرجاء بعد الهزيمة أمام الزمالك

وقال وهبي عبر تصريحات صحفية : " لن نصمت على الظلم التحكيمي الذي طال الفريق من الكاميروني نيانت حكم اللقاء".
وأضاف: "الحكم حرمنا من عدة ركلات جزاء واضحة ، ونملك خبراء مختصين في مجال التحكيم ويتعاونون مع الرجاء، سنعود لتحليل اللقطات المثيرة للشك والجدل، وبعدها سنتخذ قرار مراسلة الكاف لاتخاذ اللازم".
وتابع: "لن نصمت ولن نتقاعس في الدفاع عن مصالح النادي، إذا تبين أن الحكم ارتكب هفوات مؤثرة، ونحن واثقون أنه ارتكبها".
واختتم "الرجاء كان الأفضل، الزمالك مثل باقي الفرق المصرية يتسمون باللعب الرجولي القوي، نحن لم نقل كلمتنا بعد، سنذهب للقاهرة للرد هناك وتعويض الخسارة".
وفاز نادي الزمالك على الرجاء المغربي على ملعبه بنتيجة0/1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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