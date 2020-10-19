قبل بداية دوري أبطال أوروبا .. كلوب في ورطة بسبب إصابة نجم الفريق

وقع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في ورطة شديدة ، قبل بداية دور المجموعات في دوري أبطال اوروبا ، وذلك بعد إصابة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك .

ويعاني الهولندي فيرجيل فان دايك من إصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة ، إثر إصطدامه بالحارس الإنجليزي بيكفورد ، في المباراة التي جمعت فريقه أمام إيفرتون في الجولة الخامسة من الدوري.

وقالت صحيفة ديللي ميل البريطانية إن يورجن كلوب في ورطة حقيقية بعد إصابة مدافعه فان دايك الذي يعتبر بمثابة نجم الفريق في الخط الخلفي .

وأشارت الصحيفة إلى أنه يفكر في بديل للاعب في الفترة الحالية للإعتماد عليه قبل بداية مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مباراة ليفربول الأخيرة بالدوري الإنجليزي والتي جمعته أمام إيفرتون قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 في إطار الجولة الخامسة من المسابقة.