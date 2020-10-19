شوبير: الزمالك قدم مباراة ممتعة دفاعا وهجوما أمام الرجاء المغربي

أشاد الإعلامى أحمد شوبير بفوز نادي الزمالك على منافسه الرجاء المغربى فى عقر داره بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .



وقال شوبير فى برنامجه الإذاعي: "إن الزمالك قدم مباراة ممتعة دفاعا وهجوما،يستحق عليها الاشادة، الزمالك تخطى عقبة رحيل كارتيرون ونجح باتشيكو فى الاختبار وظهر الفريق بصلابة دفاعية وإصرار غير عادى على الخروج فائزًا "

وأضاف:"الونش أحسن مدافع فى مصر، زيزو يقدم أفضل مواسمه على الاطلاق، أبو جبل عالمى وتقبلت منه بعض السقوط لإزالة الضغوط عن لاعبيه، الفريق ظهر متماسك بدنيًا لدرجة أن باتشيكو لم يجر سوى تغيير واحد، والحكم الكاميروني اليوم نيانت كان رائعًا لم يمنح الرجاء ركلة جزاء وأمن فوز الفريق الابيض ".