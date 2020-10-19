الزمالك يطيح بالرجاء في عقر داره

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محمد سياف - ابو ظبي - انتهت مباراة قمة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت اليوم الأحد في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بين الرجاء والزمالك لصالح الزمالك بنتيجة 1-0، بهدف من أشرف بنشرقي. وتعتبر المباراة بشرة خير للزمالك قبل مباراة الإياب المقررة في 24 أكتوبر في القاهرة.

مباراة الزمالك والرجاء

كان الرجاء، بطل إفريقيا ثلاث مرات، أول من بادر بالهجوم، وفي الدقيقة الثامنة، نفذت ركلة حرة على مرحلتين من كابتن الخضر محسن متولي وسفيان رحيمي تصدى لها حارس الفرسان أبو جبل. ولكن سرعان ما رد الزمالك بهدف افتتاحي في الدقيقة 18 عن طريق أشرف بنشرقي. بعد تجاوز مثالي على الأطراف و عرضية مثالية وجد رأس المغربي بنشرقي الذي بدوره اسكنها في شباك المنافس.

انتفض الرجاء بعد الهدف من خلال عرضية من الجهة اليسرى، أرسلها الكونغولي في تشكيلة الرجاء فابريس نجوما إلى منطقة الزمالك وسفيان رحيمي في الاستقبال في فرصة خطيرة على مرمى جبل الذي قدم عرضا رائعا سمح للزوار بالحفاظ على تقدمهم الثمين.

الزمالك يحصل على فرصة لمضاعفة النتيجة في الدقيقة 52 ومرة أخرى سدد بنشرقي ولكن الحارس أنس الزنيتي تصدى لها فبل أن يرسلها رحيمي بعيدا عن دفاعات الخضر.في الدقيقة 66، زاد الرجاء خطورته وخلق فرصا متتالية محاولين اختراق دفاع الزمالك لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز الفريق الضيف.

يذكر أن اللقاء المقبل، السبت 24 أكتوبر 2020، في استاد القاهرة الدولي، فهل يكرر الزمالك انتصاره أمام الرجاء؟