انت الان تتابع تفاصيل خبر أهم مباريات الأحد .. النتائج والترتيب والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نتائج مباريات اليوم من الدوري الانجليزي شهدت الجولة الخامسة من مباريات كرة القدم للدوري الانجليزي الممتاز (البريمرليغ) في يومها الثاني تعادل كل من توتنهام مع منافسه ويست هام يونايتد بنتيجة 3-3 بعد أن كان الفريق المضيف متقدما بالثلاثة منذ بداية الشوط الاول بهدف في الدقيقة الاولى حمل توقيع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون قبل ان يضاعف النجم هاري كاين النتيجة في مرة اولى في الدقيقة 8 وفي مرة ثانية في الدقيقة 16، ولكن سرعان ما تدارك ويست هام النتيجة في اخر ردهات المقابلة في الدقيقة 82و 85 و90 على التوالي ليترك حسرة في قلوب مشجعي توتنهام . من جانب آخر انتهت مباراة كريستال بالاس وبرايتون بالتعادل الايجابي 1-1، فيما حقق استون فيلا فوزه على حساب ليستر سيتي بنتيجة 1-0 . وبذلك يكون الترتيب كالتالي: 1-ايفرتون 2-استون فيلا 3-ليفربول 4-ليستر سيتي نتائج مباريات اليوم من الدوري الاسباني أما عن نتائج أهم مباريات الليغا الاسبانية فقد انهى فريق اتليتيك بلباو مباراته بالفوز على ليفانتي بثنائية نظيفة فيما نال فالنسيا هزيمة قاسية من مضيفه فياريال بنتيجة 2-1 ليقبع بذلك في المرتبة 13 ب7 نقاط ، كما تغلب ريال سوسيداد على ريال بيتيس بثلاثية كاملة ليعزز صدارته في الليغا. وهذا الترتيب كالتالي: 1-ريال سوسيداد 2-فياريال 3-ريال مدريد 4-خيتافي نتائج مباريات اليوم من الدوري الإيطالي وفي الدوري الايطالي حقق ساسولو فوزا ثمينا على بولونيا ب 4-3 ليعزز بذلك موقعه في المركز الثاني من الترتيب ب 10 نقاط خلف مبلان ، كما تغلب فريق روما على بينفينتو بخماسية كاملة ليقفز للمركز السابع ملاحقا انتر ميلان . الترتيب كالتالي : 1-ميلان 2-ساسولو 3-اتلانتا 4-نابولي دوري ابطال افريقيا وفي مايتعلق بدوري أبطال أفريقيا لحساب النصف النهائي لمباراة الذهاب فقد اكتسح نادي الزمالك المصري نظيره الرجاء الرياضي المغربي بهدف خارج الديار حمل توقيع الاعب اشرف بنشرقي في الدقيقة 18 من عمر المباراة ليقود فريقه للفوز. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 24 من نفس الشهر .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم مباريات الأحد .. النتائج والترتيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.