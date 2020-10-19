ميدو: أمير مرتضى صنع فريق الزمالك بذكاء شديد جدا.. وهذا سر الفوز على الرجاء

أشاد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، بأداء لاعبو الأبيض بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الزمالك الفوز على الرجاء، بهدف نظيف، عن طريق النجم المغربي أشرف بن شرقي، ليضع الأبيض قدما في المباراة النهائية.

وكتب "ميدو" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" : "مباراة امس اظهرت قوة اسكواد الزمالك ولو كنت مكان باتشيكو هبدأ المباراة القادمة بنفس تشكيل امبارح حتى لو عادت كل الغيابات اللي لازم يكونوا على مقاعد البدلاء ويكون عندنا بدائل افضل".

وتابع: "أمير متضى منصور، ‎صنع هذا الفريق بذكاء شديد جدا".

وأضاف: ماتش العودة سيكون اصعب..لازم الكل يخلي باله".

وواصل: "‏واحده من اهم النقاط اللي رجحت كفة الزمالك هو عدم الحديث عن اي ازمات خارج الملعب حول الزمالك ونجاح الزمالكاوية في دعم اللاعبين فقط وعدم التطرق لاي مشاكل اخرى". وأتم: "اتمنى مواصلة الدعم حتى مباراة العودة وعدم التطرق للحديث عن اي مشكله قد تشتت اللاعبين".

ويستضيف الزمالك نظيره المغربي، في لقاء الإياب، يوم السبت المقبل.