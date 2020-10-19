اتجاه في الكاف لاستبعاد أليوم نيانت من نهائيات إفريقيا بعد جدل مباراة الزمالك والرجاء

حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " تجاه الأداء غير الجيد الذى قدمه الحكم الكاميرونى أليوم نيانت فى مباراة الزمالك والرجاء التى أقيمت بينهما أمس فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا بالدار البيضاء .

وظهر الكاميرونى أليوم نيانت بمستوى فنى غير جيد وهو ما تسبب فى حالة كبيرة من الجدل بشأن قراراته سواء لصالح الرجاء المغربي أو الزمالك رغم توفير الكاف كافة وسائل الدعم والمساندة للحكام للظهور فى أفضل شكل ممكن .

واتخذ مسئولو الكاف قرارا باستبعاد الحكم الكاميرونى من إدارة أى مباراة مقبلة من النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا بسبب ظهوره غير الجيد فى مباراة أمس والجدل الكبير الذى أثير حوله واعتراض الجميع على قراراته سواء الزمالك أو الرجاء المغربي .

وجه الإعلامى أحمد شوبير تحذيرا شديد اللهجة إلى قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك قبل مواجهتى الإياب أمام الوداد المغربي والرجاء بنصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .

وكان الأهلى نجح فى الفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد خارج الديار ، واقتنص الزمالك فوزا مهما على حساب الرجاء المغربي أيضا فى عقر داره بهدف دون رد .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي :" الأهلى والزمالك لازم لا يأمنوا غدر الوداد والرجاء خلال لقاء العودة المقرر إقامتها يومي الجمعة والسبت المقبلين على الترتيب، سوف يأتون لمصر معندهمش حاجة يبكوا عليها".

وأضاف: "لازم نتذكر مباريات عديدة حققنا فيها نتائج إيجايبة بالذهاب وودعنا البطولة فى لقاء الاياب، لازم نكمل للنهاية حتى نرى نهائى مصرى خالص".

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن مفاجأة ‏سارة للاعبي فريق الكرة بالنادي ،عقب الفوز على الرجاء المغربي ‏بهدف دون رد في ملعب الأخير ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال ‏أفريقيا.‏