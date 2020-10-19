استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " على إقامة مباراة حسنية أغادير ونهضة بركان المغربي فى موعدها اليوم "الاثنين" فى إطار لقاءات الدور قبل النهائى من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.
وكان الاتحاد الإفريقي ، تلقى اخطارا رسميا من قبل نادى حسنية أغادير المغربي أكد خلاله تعرض عدد كبير من لاعبيه بالإصابة بفيروس كورونا ، مطالبا بتأجيل مباراته أمام نهضة بركان.
وتنص لوائح الكاف المنظمة لمباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا، إصابة أكثر من 5 لاعبين بكورونا من أجل إلغاء المباراة وهو الأمر الذى يشير إلى أن مباراة حسنية أغادير ونهضة بركان فى طريقها للتأجيل.
وفى حالة إصابة أقل من 5 لاعبين فى فريق واحد تقام المباراة بشكل طبيعى دون أى تأجيل، وقام الكاف بإخطار الفرق الأربعة الأهلى والزمالك والوداد والرجاء أطراف المربع الذهبى لأبطال إفريقيا بهذه اللائحة ووافق عليها الجميع بالفعل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغم إصابات كورونا.. الكاف يقرر إقامة مباراة نهضة بركان وحسنية أغادير فى موعدها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.